Processo Grillo Jr, torna in aula consulente tecnico difesa

È ripreso questa mattina a Tempio Pausania il processo, a porte chiuse, per la presunta violenza sessuale di gruppo compiuta su una studentessa italo norvegese di cui sono accusati Ciro Grillo (figlio del fondatore del M5s Beppe Grillo) e tre suoi amici liguri Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

I fatti contestati sarebbero avvenuti la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa in discoteca dai quattro giovani e due ragazze.

Oggi in aula è tornato il tecnico informatico della difesa, Mattia Epifani, chiamato ad esporre la sua consulenza di parte.

Epifani, già ascoltato lo scorso 23 settembre dal collegio presieduto da Marco Contu, poco dopo le 11.45 ha ripreso a spiegare la sua relazione eseguita sulla base dei dati, delle fotografie, dei video e delle interazioni su varie piattaforme di social network, estrapolati dai cellulari sequestrati ai quattro amici genovesi e alla presunta vittima.

Diverse le consulenze che verranno analizzate nel corso dell'udienza di oggi, l'ultima prevista del 2024, e penultima calendarizzata prima dell'inizio della fase dibattimentale del processo, presumibilmente nella primavera del 2025.

Il 17 febbraio, infatti, sarà chiamato a testimoniare in aula Enrique Bye Obando, giovane norvegese di origine nicaraguense considerato tra i testi chiave del pool difensivo. Per due volte il giovane non si è presentato nel palazzo di giustizia di Tempio: ora, però, c'è la certezza dell'avvenuta notifica della convocazione per febbraio.



