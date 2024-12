Presa la banda delle rapine ai Money transfer, tre arresti

Erano pronti a colpire ancora, anche in questo periodo delle feste di Natale e Capodanno, e mettere a segno l'ennesima rapina ai danni di un titolare di un money transfer, i tre cagliaritani arrestati oggi dai carabinieri del Nucleo investigativo.

In carcere, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Cagliari, sono finiti Oussama Moi, 37 anni, che si trovava già ai domiciliari; Marco Melis, 33 anni, e Gabriele Melis, di 47, tutti personaggi già noti alle forze dell'ordine.

Le indagini dei carabinieri sono partite dopo il colpo messo a segno il 4 giugno scorso nella zona del quartiere Marina vicino al Consiglio regionale ai danni del titolare di un money trasfer.

L'uomo fu picchiato poco prima di raggiungere l'ufficio postale dove doveva versare il denaro e gli fu portato via il marsupio con circa 30mila euro. Dalle indagini è emerso che i tre pianificavano altri colpi analoghi non solo ai money transfer.

In contestazione ci sono anche alcune tentate rapine. I carabinieri, infatti, seguivano gli spostamenti del gruppo da diverso tempo e almeno una decina di volte sono riusciti a mandare in fumo i colpi mandando in zona le pattuglie del radiomobile oppure facendo effettuare nelle aree dei money transfer posti di blocco e controlli.



