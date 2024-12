Precari della scuola in rivolta, idonei ma senza cattedra

"Abbiamo superato un concorso, ma non avremo una cattedra". È la denuncia degli insegnanti rimasti fuori dalle assegnazioni dei posti in classe nonostante siano stati giudicati idonei: "Scaricati dal sistema come fardelli inutili e rimandati a casa a metà anno- spiega il Comitato precari in cattedra -. E non perché le cattedre non ci siano, visto che il Ministero ha già bandito proprio in questi giorni un nuovo concorso, ma perché così ha stabilito e deciso il Ministro stesso. Una situazione che ci lascia frustrati e traditi".

Gli idonei precari sono centinaia, spiega il comitato.

"Chiediamo giustizia per il nostro lavoro e per il futuro della scuola. Questa situazione non colpisce solo noi docenti: le vere vittime sono gli studenti. Ogni anno, migliaia di alunni cambiano insegnanti a causa di un sistema che rifiuta di stabilizzare chi lavora da anni nelle scuole. La discontinuità educativa mina l'apprendimento e crea insicurezza, soprattutto per i ragazzi che hanno più bisogno di punti di riferimento. È inaccettabile che si preferisca continuare a utilizzare i precari come "tappabuchi", ignorando i loro diritti e lasciandoli nell'incertezza lavorativa".

Le richieste. Uno, stabilizzazione immediata dei docenti risultati idonei al concorso. "Siamo stati valutati e giudicati idonei, non ci sono scuse per non procedere alle assunzioni".

Due, una politica chiara e trasparente sul reclutamento degli insegnanti. Tre, istituzione di una graduatoria di merito, per tutti i docenti idonei al concorso, che garantisca una chiamata trasparente e progressiva alle cattedre vacanti.

"Invitiamo tutti i docenti, gli studenti, le famiglie e chiunque creda nel valore della scuola pubblica a unirsi alla nostra protesta. La scuola merita rispetto, e questo rispetto inizia dai suoi insegnanti. Proseguiremo questa battaglia con forza e determinazione, organizzando a breve iniziative in piazza per portare avanti le nostre istanze".



