Nuovo collegamento aereo con Sas tra Cagliari e Copenaghen

Cresce il network dell'aeroporto di Cagliari e si amplia il portafoglio delle compagnie che vi operano: in estate arriva la Sas Scandinavian Airlines con una nuova rotta da e per Copenaghen.

I voli diretti che collegheranno della compagnia di bandiera rinomata in Europa e nel mondo per i suoi elevati standard operativi, saranno disponibili nella stagione aeronautica Summer 2025 a partire dall'1 luglio 2025 e partiranno due volte alla settimana, ogni martedì e giovedì.

"Siamo onorati di accogliere una primaria compagnia come Sas, che ha scelto il nostro aeroporto per ampliare il suo network - dice Fabio Mereu, amministratore delegato della società di gestione dello scalo cagliaritano - Sogaer e le sue persone supporteranno con entusiasmo le iniziative di promozione del nuovo collegamento con l'auspicio che i voli per Copenaghen possano avere un successo tale da proseguire nei periodi di spalla e in inverno".

"Il grande interesse dei buyer stranieri per l'evento 'Destinazione Sardegna Mice 2024', ospitato dall'aeroporto di Cagliari e appena concluso, dimostra l'appeal della nostra Isola per il settore congressuale che rappresenta una concreta ed ulteriore opportunità per la destagionalizzazione - ha proseguito Mereu - Con i nuovi voli, si apre una finestra su un mercato nuovo e molto promettente, interessante per le opportunità di scambio e di crescita sia dei flussi eminentemente turistici, che di quelli commerciali legati alla presenza sul territorio sardo di aziende e imprenditori in grado di attivare connessioni finora impensabili. Da sottolineare anche l'ampiezza del network Sas che consentirà ai Sardi di fare scalo a Copenaghen per volare verso una delle tante destinazioni intercontinentali raggiunte da Sas".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA