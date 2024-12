I 100 anni della cabina telefonica inglese, ricostruita in Lego

Per un secolo ha rappresentato uno degli iconici simboli di Londra insieme al Big Ben, al double-decker bus, l'autobus a due piani, e al black cab, il taxi nero. Creato cento anni fa nel 1924 nella sua prima versione, il red telephone box ha subito numerose trasformazioni ma nell'immaginario collettivo la cabina telefonica rossa del Regno Unito è il modello numero 6, il più famoso, nato per festeggiare il Silver Jubilee di re Giorgio V, nel 2025 compirà 90 anni. Oggi per omaggiare questo doppio anniversario l'artista dei Lego, il cagliaritano Maurizio Lampis, ne ha realizzata una in scala 1:1 con 100mila mattoncini. Un unicum, per dimensioni, in tutto il mondo.

Progettato dall'architetto britannico Sir Giles Gilbert Scott, i Kiosk rappresentavano un'innovazione tecnologica e un'icona di modernità nel periodo tra le due guerre mondiali.

Tutt'ora sono uno dei simboli del Regno Unito e della sua immagine all'estero nonostante l'avvento degli smartphone abbia modificato la fruizione originaria (qualcuna ospita anche un piccolo museo) nei 2021 venne ideato un piano per salvare migliaia cabine dalla dismissione. Installate anche fuori da Londra, erano dotate di un telefono a uso pubblico costituito da una cabina prefabbricata con all'interno un apparecchio funzionante a moneta e a schede telefoniche. Il Brick Builder sardo Maurizio Lampis ha deciso di progettarne una tutta sua ripercorrendo il design english del 1935 (il Kiosk 6 o semplicemente K6). A questo ha aggiunto un classico lampione con illuminazione a lampadina per uno scenario degno delle migliori versione di una Londra invernale.

"Queste cabine sono uno dei simboli di Londra. Vengono fotografate dai turisti, diventano sfondo di foto ricordo, sono riprodotte su cartoline e magneti da frigo almeno quanto gli autobus a due piani - spiega all'ANSA Lampis - Nonostante siano sempre meno usate per telefonare, spesso sono ancora in funzione e in molti casi tutelate come parte del patrimonio nazionale, da qui è partita la mia idea stravagante di costruirne una in mattoncini che peraltro dovrebbe essere l'unica al mondo realizzata da un privato oltre quella presente al Lego Store di Londra. Ho impiegato 4 mesi di lavoro, le sue dimensioni sono 95 cm x 95 cm con altezza 238 cm. Dispone di telefono al suo interno con gettoniera e scheda telefonica".



