Elfi e Babbi Natale raccolgono 6mila euro per Pediatria Sassari

Decine di Babbi Natale e elfi hanno animato le strade del centro di Sassari, accompagnati da un corteo di auto decorate a tema natalizio, riuscendo a raccogliere oltre seimila euro da devolvere alla Clinica pediatrica e neonatale dell'Aou di Sassari. L'evento è stato organizzato dall'associazione Club 4x4 Experience con la collaborazione di altre associazioni come Maestrali 4x4 di Tempio, Squareracewars Sassari, Bikers for life Sardinia.

I fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare attrezzature mediche essenziali e per il miglioramento delle strutture, con l'intento di offrire ai bambini ricoverati un ambiente più accogliente e sereno. "È stata una stupenda manifestazione ed un'iniziativa encomiabile che ha fatto sentire la vicinanza di tutti i partecipanti al problema del bambino in ospedale - ha affermato Francesco Saverio Camoglio, direttore della Clinica pediatrica e neonatale - Non solo cure, le migliori possibili, ma anche impegno a supporto dei fragili equilibri psicologici dei nostri piccoli pazienti".

Il successo dell'evento è stato reso possibile dall'impegno di numerosi volontari, associazioni e sponsor locali. L'iniziativa non è stata solo un'occasione per raccogliere fondi, ma anche per regalare un sorriso a chi ne aveva più bisogno. "Quella di quest'anno è stata un'edizione speciale in tutti i sensi. Nonostante il tempo incerto nella prima parte della mattinata, la città ha risposto a gran voce con un corteo di 150 mezzi tra fuoristrada, auto sportive e d'epoca e moto di ogni tipo provenienti da tutta la Sardegna - ha dichiarato Paolo Spina, presidente dell'associazione Club 4x4 Experience - Alle 11 siamo partiti da Piazzale Segni per portare il nostro assegno in giro per la città. Siamo felici di aver fatto il nostro più bel regalo di Natale ai più piccoli ricoverati in uno dei nostri reparti ospedalieri cittadini".



