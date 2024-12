Confiscati oltre 3 milioni di euro di beni a narcotrafficanti

Oltre 3 milioni di euro di beni nella disponibilità di 5 soggetti, già condannati in via definitiva per traffico internazionale di sostanze stupefacenti con pene variabili dai 4 ai 10 anni di reclusione, sono stati confiscati dai finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari.

Tra questi 9 fabbricati, di cui uno di pregio del valore stimato di circa 800.000 euro, e 17 terreni, quote societarie, complessi aziendali e disponibilità finanziarie.

L'"operazione Leone Rosso", è l'epilogo di una complessa indagine patrimoniale eseguita dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, finalizzata all'individuazione e ricostruzione dei proventi illeciti derivanti da un traffico internazionale di droga sull'asse Sardegna-Paesi Bassi da parte di un'organizzazione criminale stroncata da un'indagine della Squadra Mobile di Cagliari e conclusasi nel 2013 con l'arresto di 7 narcotrafficanti.

Gli accertamenti economico-patrimoniali da parte degli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (Gico) della Guardia di Finanza hanno consentito di individuare e sequestrare beni illecitamente accumulati per un valore complessivo pari a circa 3 milioni di euro.

L'esecuzione del provvedimento di confisca, emesso dalla Corte d'Appello di Cagliari, consente ora la definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato di beni immobili che potranno essere riutilizzati a favore della collettività.





