Moby, dopo stop per maltempo traghetto speciale per la Corsica

Dopo che per la giornata di oggi le corse da e per Portovecchio, in Corsica, sono state cancellate per l'impossibilità della nave di entrare in sicurezza nello scalo corso dove sono previste fortissime raffiche di vento, Moby ha organizzato un viaggio pensato appositamente per i fedeli diretti dalla Sardegna alla Corsica, in occasione della visita di Papa Francesco ad Ajaccio.

La compagnia ha deciso di anticipare di tre ore, rispetto agli orari previsti, il viaggio di domani, domenica 15 dicembre.

La Moby Zaza partirà da Golfo Aranci alle 5, per permettere ai pellegrini di raggiungere Portovecchio alle 9 e successivamente recarsi ad Ajaccio per assistere alle cerimonie officiate dal Pontefice.

Per consentire, a chi lo desidera, di evitare il viaggio notturno verso Golfo Aranci vi è la possibilità di dormire a bordo del traghetto, imbarcandosi dalle 21 alle 23 nel porto gallurese.



