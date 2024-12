Calcio: Nicola, 'grande prestazione, potevamo avere di più'

Davide Nicola contento per la prestazione, meno per il risultato: "Vedere la squadra giocare così fa piacere, ma dobbiamo diventare più sereni e cinici nel momento decisivo", commenta a fine gara l'allenatore del Cagliari.

"Se penso alle ultime due partite penso che avremmo potuto raccogliere due punti. Ma sono molto contento della squadra: i ragazzi sono stati lucidi a che a cambiare modulo di gioco.

L'Atalanta è prima perché riesce a vincere partite come questa - prosegue Nicola - non è mai facile giocare con una squadra che esercita questa pressione".

"Un po' di frenesia nel finale, ma alla fine questo stava per dare i suoi frutti, ad esempio nella deviazione di Pavoletti".

Luvumbo? "Con lui stavamo interpretando un sistema di gioco diverso - osserva ancora il tecnico rossoblù - con la sua uscito abbiamo cambiato qualcosa. Deiola? Serviva la sua fisicità: è un giocatore che tutti gli allenatori che ha avuto hanno apprezzato".

Il rigore mancato? "Non mi va di parlare, di fronte a una prestazione così, di un singolo episodio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA