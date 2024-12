Calcio: Gasperini, 'ho un gruppo solido e importante'

Decima vittoria. Molto dura: "Ho un gruppo competitivo, solido e importante - ha detto l'allenatore dell'Atalanta Gasperini dopo la vittoria a Cagliari - le energie sembrava che non ci fossero e invece la squadra ha dimostrato di averne ancora".

L'analisi della gara: "Carnesecchi nel primo tempo ci ha salvato, nel secondo tempo ci siamo disposti molto meglio.

Zaniolo? Bene nel gol e in alcune giocate, ma può migliorare: non ci possiamo permettere di rilanciare con il suo comportamento un ambiente che magari è tramortito dal gol, è la seconda volta, non è tollerabile".

Che cosa non ha funzionato nel primo tempo? "Siamo scesi in campo con tre punte per essere pericolosi. E non lo siamo stati.

E invece abbiamo concesso spazi pericolosissimi. Ci siamo sistemati nella ripresa e dopo il gol avremmo dovuto sfruttare meglio i grandi spazi che il Cagliari ci lasciava".

Unica nota dolente l'infortunio di Hein: "Sì - ha concluso Gasperini - è uscito per infortunio: ora vedremo".



