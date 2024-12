Auto fuori strada finisce in un torrente, in salvo 3 ragazzi

Un'auto, con tre ragazzi a bordo, è uscita di strada durante la notte oltrepassando un ponte e finendo in un torrente sottostante sulla provinciale 38.

L'incidente è avvenuto verso le 3.30 poco prima della rotonda per Calangianus, nel comune di Sant'Antonio di Gallura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena e il 118.

Il personale del 118, giunto sul posto con quattro ambulanze, ha provveduto a trasportare i giovani - tutti usciti dall'auto in autonomia - al Pronto soccorso di Olbia per accertamenti.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e la zona dell'incidente. I carabinieri di Tempio Pausania hanno svolto i rilievi.



