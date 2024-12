'Tutto il peso del mondo', a Cagliari personale di Pastorello

La Galleria Comunale d'Arte di Cagliari apre le sue sale alle opere di Giovanni Manunta, in arte Pastorello. L'artista sassarese rappresenta in 20 opere di recente produzione "Tutto il peso del mondo". È il titolo della personale allestita fino al 4 maggio, curata dalla critica d'arte Alessandra Menesini.

Lungo il percorso si svela una pittura solo in apparenza mite e innocente che attinge dal fiabesco ma che in realtà cela caos e inquietudine creando uno spaesamento crescente nell'osservatore. Il titolo rimanda alla rappresentazione di un universo in tumulto abitato da presenze umanoidi, vegetali, elementi metallici, visi e corpi ibridati e mutanti. Immagini che si contrappongono nel racconto di una natura "assalita" che tutto ingloba, anche ciò che le è estraneo e nemico. Una visione continuamente rinnovata, nella produzione di un artista che ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Firenze e che quella lezione ha assimilato e reso in una sua specifica e inconfondibile maniera.

"Non c'è niente di naturale nella natura di Pastorello, che ha scelto questo pseudonimo bucolico, in fondo dolce, per distaccarsi da un continuo ragionare. Sulla pittura, innanzitutto - osserva Alessandra Menesini - ogni quadro, dichiara l' artista, è una porzione di universo. Che lui rappresenta spezzato e inquieto, contraddittorio e in battaglia. Tumultuoso e molto vicino all'apocalisse, nel senso etimologico di rivelazione. Ossia del disvelamento di ciò che non si vuol vedere ma esiste e corrode".

La mostra, organizzata dai Musei Civici di Cagliari e voluta dall'assessorato comunale alla cultura, sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Pastorello, vive e lavora tra Sassari e Laerru. Ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze e ha debuttato nelle gallerie alla fine degli anni Ottanta. Ha fondato la Galleria L.E.M e la Galleria Gebaude e ha per qualche tempo condotto una scuola di pittura a Cagliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA