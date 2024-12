Ruba 14mila euro di tabacchi, arrestato in flagranza a Olbia

Con una tenaglia ed un palanchino era riuscito ad entrare poco dopo la mezzanotte scorsa, all'interno del bar tabacchi nell'area di servizio Q8 nella zona industriale di Olbia, passando attraverso una finestra laterale, e portando via numerose stecche di sigarette e confezioni di tabacco per un valore complessivo di oltre 14 mila euro: un giovane straniero è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della Sezione radiomobile di Olbia.

Ad allertare i Carabinieri è stato il titolare dell'esercizio che ha chiamato subito il 112, facendo così intercettare e bloccare il giovane appena pochi attimi dopo aver commesso il fatto.

Il giovane, con diversi precedenti penali per furto, è ora temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Olbia, in attesa di rito direttissimo da parte della Procura di Tempio Pausania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA