Olbia città green, approvato piano per la transizione energetica

Dopo il limite di 30 chilometri orari imposto nell'intero territorio comunale di Olbia, l'amministrazione guidata da Settimo Nizzi punta a rendere sempre più "pulita" ed elevata la qualità della vita dei cittadini, con un programma per la transizione energetica che vedrà la realizzazione di 42 impianti fotovoltaici su altrettanti parcheggi in aree comunali e l'installazione di pannelli per l'energia rinnovabile su tutti i palazzi di proprietà del Comune, per un investimento di circa 21 milioni di euro. I lavori partiranno già dalla prossima estate con il primo impianto negli edifici che ospitano gli uffici comunali nel centro storico e con la copertura della prima area di parcheggio in zona Basa e in via Angelo Tancredi, di fronte ai centri commerciali.

Per portare avanti questo progetto, che punta a rendere Olbia una città sempre più green, il Comune ha creato una comunità energetica rinnovabile che ha lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 ed ottenere un minor costo per l'energia che si andrà a produrre. I privati cittadini potranno installare gli impianti sul proprio tetto, così come su tutti i capannoni in zona industriale. Inoltre è stata avviata l'istituzione di una Fondazione, con l'amministrazione comunale al centro, che valuterà le richieste delle varie aziende private che vorranno accedere alla Cer e quindi installare nuovi impianti.

"Oggi è stato deliberato in Giunta tutto il progetto, - ha spiegato Settimo Nizzi - quindi partiremo a breve con il bando per la progettazione e la realizzazione del primo impianto di produzione energetica. In tutte le scuole della città, in questo anno, sono già state eliminate le caldaie e sostituite con impianti a inquinamento zero, alcune a metano ed altre invece con impianti elettrici fotovoltaici. Lavoriamo da tanti anni affinché Olbia vada nella direzione giusta che è quella di ridurre l'inquinamento, anche quello acustico e aumentare il benessere dei cittadini. Per questo si continuerà con il costante monitoraggio della qualità dell'aria. Dai buoni propositi siamo passati ai fatti concreti. - ha concluso Nizzi - Vorrei sottolineare che tutte le essenze arboree che verranno tolte dai piazzali dei parcheggi, verranno ripiantate se possibile, oppure si procederà con la piantumazione di nuovi alberi con un rapporto di 1 a 10".



