Entro il 2026 nuova scuola media a Tertenia con i fondi del Pnrr

Tertenia avrà la sua nuova scuola secondaria di primo grado, grazie ai fondi del Pnrr dedicati al progetto #NoiSiamoLeScuole dedicato, del ministero dell'Istruzione e del Merito, che saranno utili a costruire 212 nuovi plessi scolastici.

La vecchia scuola del paese ogliastrino, chiusa nel 2017 per inagibilità a causa dei problemi strutturali e impiantistici, sarà ricostruita secondo le moderne esigenze della didattica, con spazi ben attrezzati e luminosi, secondo regole ottimali di coibentazione e con una struttura eco-ostenibile. Il nuovo istituto sfrutterà al meglio la morfologia del terreno e sarà progettato con grandi aule dalle ampie vetrate connesse con il giardino esterno, per favorire le attività in comunione con la natura.

"L'analisi del contesto - spiega l'architetto Giovanni Cozzani - è stata l'elemento fondante della progettazione. Dal punto di vista della sostenibilità il nuovo edificio sarà particolarmente performante, grazie alle ampie vetrate del piano terra arretrate rispetto al filo di facciata, per ridurre la radiazione solare diretta. L'utilizzo di un rivestimento in lamiera stirata per i piani della palestra darà modo all'aria di circolare, permettendo all'intera costruzione di respirare e contemporaneamente di proteggersi dalla radiazione solare estiva. Sono previsti anche i pannelli solari, termici e fotovoltaici sulla copertura della palestra".

Per la realizzazione dei 212 plessi scolastici sono stati selezionati dei progetti architettonici con un concorso. I lavori dovranno essere completatati entro il 2026.



