Basket: il futuro della Dinamo Sassari si decide contro R.Emilia

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari cerca la vittoria domenica contro Reggio Emilia per confermare il buon momento in campionato e inseguire l'ottavo posto in classifica, valido per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

La partita contro Reggio Emilia si giocherà domenica alle 12, al PalaSerradimigni: "Affrontiamo uno dei migliori team di serie A in questo momento, una squadra molto forte difensivamente con lunghi atletici di impatto. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo prodotto nel primo tempo di Venezia, loro sono ancora più intensi, se vogliamo fare un salto importante della classifica è una partita che dobbiamo provare a vincere in tutti i modi", ha dichiarato oggi il coach dei sassaresi, Nedad Markovic.

"Con Reggio Emilia, sarà un bel test. La concentrazione è fondamentale. Abbiamo fatto un grande sforzo per viaggiare in questi giorni, recupereremo per domenica, dobbiamo trovare energie, non siamo una squadra di quindici giocatori, abbiamo le nostre rotazioni, sappiamo che le coppe sono così, ma vogliamo presentarci nella miglior condizione possibile".

Anche contro Reggio Emilia la Dinamo dovrà fare a meno di Udom, mentre potrebbe rientrare in campo Sokolowsky, ma le sue condizioni sono verificate giorno per giorno.



