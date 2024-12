20enne morto in casa a Sassari, autopsia non chiarisce dubbi

Per chiarire le cause della morte di Zouhair "Zuzu" Lamouna, il 20enne di origini marocchine trovato privo di vita in casa, nel suo letto, domenica scorsa dai genitori a Sassari, saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali.

Stamattina nell'Istituto di medicina legale di Sassari è stata svolta l'autopsia sul corpo del ventenne. Da parte degli inquirenti c'è il massimo riserbo. Dalle poche informazioni trapelate, parrebbe che l'esame eseguito dal medico legale Giovanni Sciarrotta non siano sufficienti per chiarire tutti i dubbi, e per questo sarebbero necessari ulteriori accertamenti.

Zuzu è stato trovato privo di vita domenica sera, nel suo letto, a casa dei genitori. Secondo quanto accertato dalle prime indagini della Squadra mobile della Questura di Sassari, il giovane è rientrato a casa all'alba dopo avere trascorso la notte con gli amici. Nel tardo pomeriggio i familiari sono entrati nella sua stanza e lo hanno trovato morto.

I soccorsi non hanno potuto far nulla per lui, era morto da ore. Una prima ispezione del medico legale non ha rivelato segni di violenza o traumi, e la pm Lara Senatore ha disposto l'autopsia, eseguita oggi.

Per ora i dubbi sulle cause del decesso restano e saranno chiariti nei prossimi giorni, con l'esito degli ulteriori accertamenti disposti oggi.



