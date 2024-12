Visita acustica abusiva, denunciato un 41enne

Effettuava una visita a domicilio con tanto di apparecchiature tecniche ma non era iscritto all'albo professionale dei tecnici audiometristi e audioprotesisti, un requisito fondamentale per svolgere questa attività. I carabinieri della stazione di Gesturi hanno denunciato un 41enne, residente a Sanluri, per esercizio abusivo della professione.

L'uomo è stato sorpreso mentre si trovava nell'abitazione di una 84enne del paese mentre effettuava una visita audiometrica e prescriveva una protesi acustica, nonostante non fosse abilitato a esercitare la professione.

L'operazione ha portato anche al sequestro della strumentazione tecnica e del materiale utilizzato. Le indagini, anche su una potenziale truffa, proseguono per verificare eventuali ulteriori casi legati allo stesso soggetto.

I Carabinieri rinnovano l'invito a "segnalare tempestivamente situazioni sospette, garantendo un intervento rapido a tutela dei cittadini".



