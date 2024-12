Pugilato: Italia cerca titolo europeo, domani ci prova Grandelli

"E' una grande opportunità, per me e per il pugilato italiano". Lo dice Francesco Grandelli, 30enne torinese che domani sera sul ring del Palazzetto dello Sport di Carbonia cercherà di ridare all'Italia della boxe professionistica, che ne è attualmente priva, un titolo continentale. L'occasione sarà la sfida per la corona europea dei pesi piuma contro il campione in carica, lo spagnolo Cristobal Lorente, un tipo tosto che il titolo l'ha conquistato a spese di un altro boxeur italiano, il romano Mauro Forte che, a sua volta, era diventato campione imponendosi per Ko tecnico alla prima ripresa proprio su Grandelli, in un match svoltosi a Tivoli.

"Ma quella sconfitta paradossalmente mi ha migliorato - dcie ora Grandelli -: ho lavorato molto sull'aspetto mentale e or mi sento molto più sicuro". Ecco perché, giura, ora in lui c'è "una profonda convinzione di vincere", contro un avversario come Lorente che è più alto del normale per essere un peso piuma, e quindi cercherà di sfruttare il suo miglior allungo rispetto a quello dell'avversario. Grandelli dovrà quindi stare attento a evitare il jab del rivale, e cercherà di impostare la sfida sul ritmo, cosa che in passato gli è riuscita bene, In ogni caso, per il torinese non sarà un match facile, ma l'Italia priva di titoli europei (e mondiali) conta su di lui.

La riunione di Carbonia, che prevede anche gli incontri di due boxeur di valore come il massimo leggero Fabio Turchi e l'imbattuto peso piuma Patrick Cappai, è organizzata dalla Opi Since 82 della famiglia Cherchi in collaborazione con la Bazooka Events di Luciano Abis e la New Spartans Club, con il patrocinio della Federboxe (Fpi), della Regione Autonoma della Sardegna/Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, e dei comuni di Carbonia, Sant'Antioco e Carloforte. Ci sarà anche la diretta in esclusiva e in streaming su Dazn.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA