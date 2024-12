Ncc e Uber contro decreti Salvini, caroselli a Cagliari

Una protesta rumorosa con i clacson suonati nelle strade del centro di Cagliari e traffico rallentato. Sono una trentina le auto e i van scuri che questa mattina hanno percorso le strade del capoluogo sardo per protestare contro i decreti Salvini.

Gli operatori che svolgono il servizio di noleggio con conducente (Ncc) e quelli che operano attraverso la piattaforma Uber sono scesi in strada con un carosello di mezzi come in altre 11 città italiane. Su alcuni van sono stati affissi dei cartelli con la scritta "lasciateci lavorare".

I manifestanti chiedono al governo di bloccare i provvedimenti che "impongono agli Ncc un tempo minimo di attesa di 20 minuti, costringendo gli utenti anche a comunicare tragitto e orari del servizio".



