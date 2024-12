Le star americane del gospel in concerto a Cagliari il 16 e 17

L'energia e la potenza di 30 coristi americani per "La Notte del Gospel", doppio concerto natalizio organizzato da Expop Teatro per Festivalguer 2024 e Associazione culturale Il Jazzino, in scena lunedì 16 e martedì 17 dicembre al Teatro Massimo (ore 21).

Per la prima volta in Sardegna, il Benedict Gospel Choir, pluripremiato ensemble statunitense, arriva a Cagliari per una notte che promette di essere ricca di emozioni, con canti, danze e coreografie travolgenti. Vincitore di ben cinque delle sette edizioni del prestigioso concorso newyorchese "Black Music Caucus Gospel Choir", il Benedict Gospel Choir è classificato da oltre un decennio come il numero uno tra i cori gospel di tutto il mondo. L'ensemble è composto da talentuosi vocalist di diverse età, tutti provenienti da esperienze internazionali, con solisti che arrivano da South Carolina, Kentucky e Georgia. Gli artisti sono uniti dalla passione per la musica e dal desiderio di portare luce e gioia attraverso il loro canto, ispirando il pubblico con vibranti performance che intendono celebrare l'amore, la speranza e la fede. Ogni loro esibizione è progettata per coinvolgere e incantare, creando un'esperienza autentica e memorabile. A livello internazionale, i membri del coro hanno calcato palcoscenici prestigiosi e partecipato a numerose apparizioni in noti programmi televisivi e radiofonici, permettendo di portare la loro musica a milioni di spettatori in tutto il mondo.

I concerti di questo straordinario gruppo rappresentano un'autentica testimonianza di profonda condivisione e partecipazione emotiva, miscelando sapientemente influenze del gospel tradizionale e contemporaneo con accenti jazz, blues e reggae eseguiti con grande energia. Il coro è diretto da Jason Clayborn, ministro di culto, direttore, vocalist e cantautore, nominato due volte ai Grammy e vincitore del Dove Award, un premio considerato un vero pilastro della musica gospel.



