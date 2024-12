La Polizia nelle scuole del Sassarese per lezioni di legalità

Gli agenti della questura di Sassari e del commissariato di Olbia sono entrati nelle classi delle scuole del nord Sardegna per dare il via al progetto "Educazione alla legalità", con cui la questura e il provveditorato degli studi intende sensibilizzare i giovani all'adozione di comportamenti consapevoli e alla loro partecipazione responsabile all'interno della società.

Agli alunni sono stati illustrati temi che riguardano la legalità, la violenza di genere, rispetto delle regole, i pericoli derivanti dal poco corretto utilizzo della rete e dai social network, il bullismo, il cyberbullismo, il consumo di alcool e di sostanze stupefacenti e la sicurezza stradale.

Si è parlato in particolare del cyberbullismo e sui rischi che si possono correre con un utilizzo non idoneo della rete e dei social network, promuovendo così un uso consapevole delle piattaforme informatiche, per prevenire eventuali rischi. Sono state elencate le misure di prevenzione emesse dal Questore di Sassari, compreso l'ammonimento per atti di cyberbullismo e il daspo urbano applicabile anche ai minorenni. Queste misure mirano a prevenire comportamenti pericolosi e a garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Alla fine dell'incontro, inoltre, gli alunni hanno avuto l'opportunità di vedere le auto della polizia e il loro equipaggiamento, suscitando grande interesse e curiosità tra gli alunni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA