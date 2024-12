Incendio in casa a Quartu, 52enne messo in salvo da vigili fuoco

Incendio in un appartamento al piano terra di una abitazione in via Ponza a Quartu. Il rogo è scoppiato questa mattina dopo le 9.30. Sul posto subito i Vigili del fuoco di Cagliari con una squadra di pronto intervento col supporto di una autobotte e dell'autoscala.

Le fiamme, che hanno avuto origine da una legnaia nel sottoscala dell'abitazione, hanno interessato, oltre alla scala, un appartamento disabitato al piano terra dell'edificio. Il fuoco impediva a un 52enne residente al primo piano di evacuare dalla palazzina. Le squadre intervenute sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando che il rogo si generalizzasse all'intera struttura, ed a far evacuare il 52enne del piano superiore affidandolo alle cure del personale medico accorso con una ambulanza.

Per l'uomo non si è reso comunque necessario il trasferimento in ospedale.



