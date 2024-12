Dopo piazza Manno a Oristano riapre al pubblico piazza Mariano

Dopo piazza Manno, che ha riaperto definitivamente sabato scorso, Oristano si riappropria di uno spazio, riqualificato e adeguato alle nuove esigenze della città. Alle 12.30, nel corso di una breve cerimonia, il sindaco Massimiliano Sanna e la giunta comunale formalizzeranno la chiusura del cantiere e festeggeranno la riapertura della storica piazza, I lavori, conclusi nei giorni scorsi, sono stati realizzati sulla base di un progetto da 616mila euro finanziati dal Pnrr con 500mila euro, 24mila euro dalla Regione e 92mila euro derivanti dalle alienazioni di beni di proprietà comunale.

"Con il completamento di piazza Mariano vede la luce un altro tassello dell'ampio programma di interventi di riqualificazione della città elaborato dal Comune - spiega Sanna -. Era un progetto a cui tenevamo molto per restituire a piazza Mariano l'importanza, anche storica e sociale, che merita nel contesto urbano, quale ideale punto di accesso al centro cittadino. Nel corso degli anni la viabilità e i parcheggi avevano snaturato la sua funzione principale di piazza, luogo di incontro e svago.

Con gli interventi realizzati vogliamo recuperare la natura del luogo, la connotazione di questo spazio come piazza nel rispetto delle comodità funzionali che nel corso degli anni si sono consolidate, favorendo le funzioni sociali e valorizzando il Monumento ai Caduti tanto caro alla memoria della comunità".

"La nuova piazza nasce con un'ampia zona pedonale, con aree verdi e una nuova viabilità oggi più razionale rispetto al passato - aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete -. Cambiano anche la disposizione dei parcheggi e la fermata degli autobus a beneficio di una maggiore fruibilità da parte dei cittadini. La nuova piazza Mariano nasce con una divisione in due zone. Una che comprende il monumento ai caduti e una fontana, pavimentata con cubetti di porfido di colore bianco e con tre lunghe panche in calcestruzzo. La seconda porzione di piazza è caratterizzata costituita da un prato verde che funziona come isola ambientale di mitigazione della temperatura urbana e potrà essere fruito dal pubblico come un salotto urbano. I filari degli alberi, uno disposto sul lato nord e uno sul prato verde a sud, e il nuovo impianto di illuminazione e lunghi strip-led che corrono al di sotto delle panche in calcestruzzo completano il disegno della nuova area".



