Consiglio regionale, ultime due sedute 2024 a Palazzo Bacaredda

Il Consiglio regionale si riunirà in trasferta per le ultime due sedute dell'anno. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo riunita oggi e presieduta da Piero Comandini (Pd). I lavori si svolgeranno martedì 17 dicembre e mercoledì 18 dicembre alle 10 nell'aula consiliare di palazzo Bacaredda, sede del Comune di Cagliari. La decisione, già anticipata, si è resa necessaria per i lavori di ripristino dei sistemi audio e di votazione elettronica che sono comunicati la scorsa settimana e termineranno a metà gennaio.

"Nel frattempo i lavori di ripristino dei sistemi continueranno senza sosta anche durante le feste", ha spiegato il presidente Comandini. Al primo punto all'ordine del giorno la mozione di sfiducia contro l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi presentata nei giorni scorsi dal centimetra con richiesta di procedura d'urgenza.

A seguire l'esercizio provvisorio (qualora perfezionato); la proposta di legge sulla "Realizzazione della Macroregione del Mediterraneo occidentale: attivazione del ruolo propositivo della Regione Autonoma della Sardegna"; la proposta di legge sulla "Realizzazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) del Mediterraneo: costituzione di un GECT insulare euro mediterraneo"; la proposta di legge su Disposizioni in materia di diritto allo studio; il Disegno di legge sui Dirigenti esterni; il Testo unificato (Tutela, conservazione e valorizzazione della fitodiversità autoctona della Sardegna) e la proposta di legge sulle Norme relative alle attività di tutela e valorizzazione della flora autoctona e degli habitat naturali e seminaturali della Sardegna), qualora perfezionato, e le nomine del Corecom.



