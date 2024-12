Concerti da nord a sud per il Capodanno 2025, attesi in 100mila

Elodie, Irama, Gianna Nannini, Pinguini Tattici: la Sardegna saluta il 2025 con un parata di big e "si candida a diventare capitale italiana del Capodanno, con una stima di 100mila persone che festeggeranno allungando la stagione", ha sottolineato l' assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu nel presentare il cartellone degli eventi dal 28 dicembre all'1 gennaio. Concerti in piazza, 17 Comuni coinvolti e un claim: 'Tutta un'altra musica!'. La Regione mette a disposizione 2 milioni 250 mila di euro tra fondi propri, statali e residui, ma si arriva a 5 milioni con i cofinanziamenti dei Comuni.

Un mare di concerti attraversano l'Isola, stili e generi, pop, rock, rap, djset e la nuova canzone d'autore. Due super big, l'icona del pop italiano Elodie e il cantautore e rapper Irama accendono la notte di San Silvestro a Castelsardo con gli spettacolari fuochi d'artificio dalle terrazze del Castello dei Doria. Il molo Brin di Olbia si illumina con i Pinguini Tattici e Boomdabash, la rocker Gianna Nannini saluterà il nuovo anno a Sassari, Stewart Copeland, fondatore e batterista dei Police, a Cagliari. Questi e altri nomi dal nord al sud dell'Isola.

L'assessorato supporterà nell'organizzazione degli eventi i 17 Comuni che hanno partecipato al bando per l'assegnazione dei fondi: 5 in fascia A, Cagliari, Alghero, Castelsardo, Olbia e Sassari, 12 in fascia B. "La Regione - ha spiegato Cuccureddu - interviene anche con un contributo aggiuntivo per la campagna promozionale sui media nazionali tra cui la Rai, 500 siti web, aeroporti e sui social, dove sarà trasmesso lo spot diretto da Mario Giua Marassi che accompagna gli eventi del Capodanno in Sardegna".

Nel dettaglio, Cagliari sceglie la formula del Capodanno diffuso con concerti e spettacoli tra piazze e angoli della città e punta su Stewart Copeland, fondatore e batterista dei Police per il 31. "Ma gli appuntamenti - ha chiarito il sindaco Massimo Zedda - vanno oltre l'ultimo giorno dell'anno, senza dimenticare che il 28 dicembre, congiuntura favorevole, ci sarà il match Cagliari-Inter e può essere occasione per decidere di prolungare il soggiorno in città".

Alghero punta sui Negramaro il 31 dicembre, il giorno prima invece a far ballare il pubblico saranno Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso del Deejay time. La colonna sonora della festa di fine anno a Iglesias è firmata da Le Vibrazioni e dal gruppo milanese Il Pagante. Anticipano il Capodanno al 29 dicembre Assemini con la raffinata nuova canzone d'autore di Tananai, Sant'Antioco con dj Jad e Wlady, ex articolo 31, Carbonia con l'hip-pop rap di Fred De Palma, atteso il giorno dopo a Golfo Aranci, dove il 29 è la volta di Angelo Famao, Villamassargia con Gabry Ponte, Desulo con i Nomadi. Conto alla rovescia con Gaia a Oristano, Irene Grandi è l'artista di punta a Bosa, Giusy Ferreri a Nuoro, l'eclettico e raffinato Max Gazzè a Dorgali.

Tortolì sceglie gli Zero assoluto.

"La strategia - ha precisato l'assessore del Turismo - punta a superare la formula destinazione balneare e mono prodotto. In occasione di grandi eventi accenderemo i riflettori sull'Isola una settimana ogni mese per rimarcare che la Sardegna non chiude l'1 ottobre e riapre '1 maggio, ma resta aperta e appetibile tutto l'anno".



