Cade da impalcatura a Cagliari, operaio ricoverato al Brotzu

Impegnato nei lavori di ristrutturazione di una casa in via dei Genovesi a Cagliari, nel quartiere di Castello, un operaio è caduto da una impalcatura ed è stato trasportato all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso per dinamica. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11. L'uomo ha fatto un volo di alcuni metri ed è stato subito soccorso dai compagni di lavoro, in attesa dell'intervento dei medici del 118 che poi lo hanno trasferito in ospedale. Per lui contusioni alle braccia e a una caviglia e un trauma facciale.



