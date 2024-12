Siccità nel Nuorese, 13 milioni di aiuti alle imprese agricole

Su proposta dell'assessore dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, la Giunta regionale ha deliberato la concessione di indennizzi pari a 13 milioni di euro a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria per i danni causati alle produzioni dalla perdurante siccità che ha interessato il distretto irriguo del Posada, dell'Ogliastra e tutto il restante territorio regionale nella primavera ed estate 2024.

Gli aiuti sono suddivisi 4,5 milioni di euro, per il 2024, per i danni alle produzioni delle aziende agricole ricadenti nel sub comprensorio irriguo del Posada; 3 milioni di euro, per il 2024, per i danni alle produzioni delle aziende agricole ricadenti nel distretto irriguo dell'Ogliastra; 5,5 milioni di euro a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria ricadenti nel territorio regionale, a esclusione dei distretti irrigui del Posada e dell'Ogliastra.

Il territorio interessato è stato delimitato dalle analisi e delle ricerche effettuate dall'Agenzia Laore, a cui l'esecutivo dà mandato per la cura dell'intervento di ristoro dei danni.

L'indennizzo massimo che verrà concesso a ogni azienda beneficiaria sarà determinato considerando le superfici aziendali danneggiate per le diverse tipologie di colture.

Inoltre, il parametro del valore della produzione unitaria per ettaro verrà attribuito sulla base della produzione standard indicata dai vigenti dati ufficiali di CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Il riconoscimento del danno verrà calcolato moltiplicando le superfici delle colture danneggiate per i rispettivi parametri unitari e per la percentuale accertata del danno subito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA