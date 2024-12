Riparazione condotta in via Cammino nuovo a Cagliari

I tecnici di Abbanoa hanno individuato e isolato una perdita nella condotta di via Cammino Nuovo in Castello a Cagliari. La dispersione era all'interno di un pozzetto dove è presente un idrante: per questo motivo si sta procedendo alla sostituzione integrale delle apparecchiature idrauliche.

Per eseguire i lavori è necessario sospendere l'erogazione idrica in tutto il quartiere. Fino al completamento della riparazione, previsto per il primo pomeriggio, si verificheranno cali di pressione e temporanee.

In contemporanea i tecnici di Abbanoa stanno eseguendo anche un intervento di manutenzione in via Angioy. Anche in questo caso si verificheranno cali di pressione e interruzioni, ma limitate al tratto interessato.

Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA