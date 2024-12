Pazienti da tutta la Sardegna per la Chirurgia di Lanusei

Arrivano da tutta la Sardegna i pazienti che si sono rivolti all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei per sottoporsi ad interventi di diversa natura, come chirurgia addominale maggiore in urgenza ed elezione, servizio litotrissia, interventi di parete addominale, endocrinochirurgia, chirurgia urologica maggiore e minore.

Secondo i dati della Asl Ogliastra, infatti, tra il 2022 e il 2024 la mobilità attiva verso la Chirurgia del nosocomio di Lanusei ha riguardato oltre 800 persone. "Arrivano da tutte le zone della Sardegna - spiega Gusai - dobbiamo molto ai nostri pazienti: la loro fiducia ci dà la forza di andare avanti, alimentano la voglia e l'entusiasmo della nostra équipe".



