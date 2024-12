Temporali in Sardegna dal primo mattino di domani, in estensione alla Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico su parte dell'isola domani; l'allerta è invece gialla su Sicilia e settori di Calabria e Sardegna.



