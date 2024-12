L'Italia 'liberata' nel calendario dell'Esercito per il 2025

"Questo calendario vuole rendere omaggio e onorare la memoria degli uomini e delle donne che hanno dato la vita per la nascita di un'Italia libera: è un ponte tra passato e presente che vuole tramandare ideali verso il futuro". Così il comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, generale di Brigata Stefano Scanu, ha descritto nel suo intervento il CalendEsercito 2025 intitolato "L'Italia Liberata. L'Esercito nella guerra di Liberazione", presentato questa mattina Palazzo De La Vallèe a Cagliari.

L'opera di quest'anno, come ricordato dall'alto ufficiale, chiude la trilogia storica partita con l'edizione del 2023 che in tre anni ha raccontato cosa accadde nei giorni che seguirono l'armistizio dell'8 settembre 1943, fino alla Liberazione del Paese il 25 aprile 1945. "L'edizione 2025 - ha detto Scanu - ripercorre i principali fatti a cui prese parte il ricostituito Regio Esercito, dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento, illustrando le imprese e il coraggio dei corpi e delle unità ausiliarie che parteciparono alla Resistenza".

Una parte del calendario è dedicata agli internati militari italiani (Imi) nei campi di prigionia tedeschi. Un tema che ha toccato anche la Sardegna, come ha ricordato il direttore pro tempore dell'Archivio di Stato di Cagliari, Enrico Trogu che ha mostrato materiali e documenti militari custoditi all'Archivio di Stato di Cagliari in cui i militari sardi raccontano la loro esperienza e parlano della permanenza e degli spostamenti nei vari campi di prigioni prima di tornare a casa.

Parte del ricavato delle vendite del CalendEsercito sarà devoluto a sostegno dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito.



