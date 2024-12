Due auto incendiate nella notte a Sorso, salvate tre persone

Tre persone sono state salvate nella notte a Sorso dai vigili del fuoco, intervenuti per l'incendio di due auto parcheggiate per strada.

Le fiamme, di origine dolosa, hanno bloccato in casa tre persone, nella palazzina accanto alle auto incendiate.

I vigili del fuoco le hanno portate in salvo e hanno spento il rogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118: Nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei medici. I carabinieri indagano sull'accaduto.



