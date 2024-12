Consulta, slitta udienza su moratoria Sardegna per rinnovabili

Slitta al 14 gennaio l'udienza pubblica della Corte Costituzionale per la discussione del ricorso di legittimità proposto dal Governo contro la legge regionale n. 5 del 2024 sul blocco degli impianti di energia rinnovabile per 18 mesi. La decisione è stata presa con un decreto presidenziale del 9 dicembre.

Nel ricorso il Consiglio dei ministri aveva chiesto anche un provvedimento urgente per sospendere gli effetti della legge ma i giudici avevano stabilito di andare direttamente alla discussione del merito.

Non solo. La materia del contendere potrebbe anche venire mano in quanto il Consiglio regionale ha approvato la scorsa settimana la legge sulle aree idonee che ha abrogato la legge 5 di luglio, impugnata dal governo, La legge sulle aree idonee è già in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.



