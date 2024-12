Centinaia di ragazzi in piazza per il 20enne morto a Sassari

Centinaia di ragazzi si sono ritrovati questa sera in via Tavolara, a Sassari, per salutare "Zuzu", Zouhair Lamouna, il 20enne di origini marocchine trovato morto in casa, nel suo letto, domenica scorsa dai genitori.

Le cause del decesso saranno chiarite dall'autopsia disposta dalla Procura di Sassari, che sarà effettuata venerdì nell'Istituto di medicina legale.

Stasera era il momento dell'addio, dell'abbraccio alla famiglia, alla quale sono stati consegnati i salvadanai con i soldi raccolti dagli amici per aiutare i genitori di Zuzu a riportare la salma in Marocco, nella sua terra.

La somma raccolta con i salvadanai che erano stati distribuiti nei locali della zona dell'emiciclo Garibaldi, dove il 20enne era solito ritrovarsi con gli amici, si uniranno agli oltre 3.300 euro raccolti con una colletta online.

Alla riunione organizzata in via Tavolara dagli amici della vittima, la mamma, disperata, che piangeva retta dagli amici del figlio mentre stringeva al petto una sua foto, la sorella maggiore e il fratellino più piccolo. E il nonno, collegato in videochat dal Marocco. E poi tanti amici, tutti con le lacrime agli occhi e con il sorriso. Perché così era Zuzu, per tutti loro, un amico con il sorriso, e così lo hanno voluto ricordare.





