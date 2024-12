Carenza di sangue, in campo i militari dell'Aeronautica

In Sardegna la mancanza di sangue, plasma e piastrine è un problema non ancora risolto: i numeri raccontano di quanto la Regione sia lontana dall'autosufficienza, basti pensare che annualmente si hanno bisogno di circa 110 mila trasfusioni ma solo 8 mila vengono donate nell'isola. Le altre 30 mila sacche vengono importate, con sempre più crescenti difficoltà, da altre regioni d'Italia.

Sono questi i motivi che hanno spinto il Comando Aeronautica Militare per la Sardegn, in collaborazione con i Comitati Provinciali dell'Avis di Cagliari e di Lanusei e il supporto del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra e del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu, nell'ambito delle celebrazioni per la Madonna di Loreto, patrona dell'Arma azzurra, a farsi promotore tra tutti i colleghi della Difesa per organizzare due giornate di raccolta volontaria di sangue.

L'iniziativa intitolata "vogliamo donare" si è svolta il 3 dicembre presso la sede del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di "Salto di Quirra" di Perdasdefogu e il 9 dicembre presso il Distaccamento AM del Poetto a Cagliari.

"La donazione di sangue è un atto di solidarietà e altruismo che ha un impatto enorme nella vita di molte persone bisognose - ha commentato a margine dell'iniziativa il Gen. B.A. Davide Cipelletti, comandante del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna e del P.I.S.Q. di Perdasdefogu - Il valore di questo gesto attribuisce un significato ancora più profondo al servizio quotidiano che le donne e gli uomini in divisa offrono ogni giorno al nostro Paese".



