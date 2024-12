Basket: la Dinamo perde 76-83 con Le Portel in Europe cup

Occasione sprecata ieri sera in Europe cup per la Dinamo contro Le Portel. I sassaresi giocano alla pari con i francesi per tre quarti di gara ma cedono nell'ultima frazione di gioco lasciando la vittoria ai padroni di casa con il punteggio di 76-83.

È la seconda sconfitta in due gare per il Banco di Sardegna nella fase due della competizione europea, ma i giochi per la qualificazione al turno successivo sono aperti. La squadra di coach Markovic ha dimostrato di potersi giocare le proprie chance sia contro Bilbao, sia ieri contro Le Portel. Ieri è stata punita dalle prestazioni eccezionali di Konate, Diawara e Nunge tra le file dei francesi, ed è mancata soprattutto in fase offensiva nell'ultimo, al quale le due squadre erano arrivate con Le Portel avanti di un solo punto (61-60).

A 4 minuti dalla fine i padroni di casa avevano un vantaggio di 10 punti, la Dinamo ha provato a rientrare in partita con le triple di Veronesi e Fobbs (miglior marcatore fra i sassaresi con 12 punti), riportandosi a -4, ma Le Portel ha controllato le ultime azioni e ha vinto per 83-76.

La Dinamo tornerà in campo domenica alle 12 al PalaSerradimigni per la sfida di campionato contro Reggio Emilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA