Allerta per maltempo, domani scuole chiuse nel Cagliaritano

Scuole di Cagliari e Comuni della Città metropolitana chiuse giovedì 12 per il maltempo. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Zedda in Consiglio comunale di Cagliari, ma ora spetta ai singoli Comuni predisporre le ordinanze per la sospensione delle lezioni.

Zedda, per Cagliari, ha già deciso: sta solo aspettando la convocazione del Coc, centro operativo comunale per ratificare la decisione. Nel frattempo qualche scuola ha già dato avvisi e indicazioni agli studenti.

La scelta di Zedda è legata al fatto che l'allerta, da arancione, starebbe diventando rossa. Dal Comune stanno arrivando indicazioni alle scuole con l'invito a inoltrare, una volta predisposta l'ordinanza di chiusura delle strutture e delle scuole, gli avvisi alle famiglie.

Si sta decidendo in queste ore anche la possibilità di chiudere l'Università di Cagliari, ma ancora non si è espresso il rettore Francesco Mola.

A Quartu Sant'Elena, invece, le scuole per ore restano aperte. Dal Comune le indicazioni sono chiare: sin quando l'allerta rimane arancione le lezioni si terranno regolarmente.

Non chiuderanno nemmeno i parchi.

Ad Assemini già emanata l'ordinanza: scuole chiuse. Idem a Capoterra.

Lezioni sospese all'Università di Cagliari

Oltre alle scuole di Cagliari e altri Comuni della Città metropolitana giovedì 12 dicembre resteranno chiuse tutte le sedi dell'Università di Cagliari, che si divide tra il capoluogo e la vicina Monserrato.

La decisione di sospendere tutte le lezioni e attività dell'ateneo è stata presa in seguito all'allerta meteo, di colore arancione, per forti piogge e temporali previsti domani nel sud Sardegna.

In particolare il momento di maggiore intensità dei fenomeni temporaleschi - secondo i meteorologi - è previsto tra le 6 e le 10, proprio quando gli studenti si stanno recando a lezione.

