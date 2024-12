Allerta meteo, lezioni sospese all'Università di Cagliari

Oltre alle scuole di Cagliari e altri Comuni della Città metropolitana domani, giovedì 12 dicembre, resteranno chiuse tutte le sedi dell'Università di Cagliari, che si divide tra il capoluogo e la vicina Monserrato.

La decisione di sospendere tutte le lezioni e attività dell'ateneo è stata presa in seguito all'allerta meteo, di colore arancione, per forti piogge e temporali previsti domani nel sud Sardegna.

In particolare il momento di maggiore intensità dei fenomeni temporaleschi - secondo i meteorologi - è previsto tra le 6 e le 10, proprio quando gli studenti si stanno recando a lezione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA