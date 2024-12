A Castelsardo un mese di eventi per Natale e Capodanno

Castelsardo si prepara al Capodanno con una densa serie di appuntamenti che si protrarranno fino a metà gennaio.

Si inizia questo fine settimana con due giorni di festeggiamenti per Santa Lucia. Domenica 15 in piazza Nuova alle 11 inaugurazione dei "Mercatini di Natale": e intrattenimento con spettacoli e musica dal vivo. Il 18 concerto del Charleston Gospel Choir dal Sud Carolina nella parrocchia Santa Teresina di Lu Bagnu, con inizio alle 19. Piazza Nuova propone il 19 dalle 16.30 "Villaggio di Natale".

Il Coro di Nulvi si esibirà sabato 21 in piazza Pianedda dalle 18 con "Canti sotto l'albero". La pre-vigilia nella Cattedrale di Sant'Antonio Abate dalle 19.30 "Boghes de Gloria" con Su Concordu Codronzanesu, Luigino Cossu e Lucia Budroni.

Un assaggio di grande festa è fissato per domenica 29 in piazza Nuova: dalle 21.30 "Nostalgia 90 Winter Edition", il party dedicato agli anni '90. Il Capodanno in piazza, organizzato dal Comune insieme con Event Sardinia, si aprirà in piazza Nuova alle 21 con un dj set. Alle 22.15 il concerto di Irama, e a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico dalle terrazze del Castello dei Doria. A mezzanotte e un quarto salirà sul palco Elodie a salutare il 2025 con un concerto. A seguire Best Generation Dance.

Il primo dell'anno sarà anche intriso di Jazz: dalle 16 in piazza Pianedda e vie limitrofe "Jazz on the Road". Il 4 gennaio appuntamento in piazza del Novecentenario (ore 16) con "Marianedda de sos batoro Moros" spettacolo in lingua sarda di e con Clara Farina. Domenica 5 il centro storico ospita dalle 19 "Calici nel borgo" degustazione enogastronomica per le vie di Castelsardo. Il 17 e 18 festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, patrono di Castelsardo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA