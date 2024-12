Una tonnellata di marijuana nascosta tra la vegetazione a Olbia

Una tonnellata di marijuana stipata in sacchi di nylon è stata ritrovata dagli agenti del commissariato di Olbia nella zona industriale della città.

Alcuni giorni fa, mentre i poliziotti stavano effettuando dei giri di controllo nelle periferie, una pattuglia ha notato numerosi sacchi dal contenuto sospetto nascosti nella vegetazione.

Una volta aperti, è stato scoperto l'ingente quantitativo di cannabis, circa 1.045 chili. Il ritrovamento della sostanza stupefacente ha dato il via alle attività di indagine per riuscire a risalire ai responsabili. Si indaga per capire se il carico sia stato abbandonato oppure nascosto solo temporaneamente per essere poi prelevato e trasferito in qualche altro luogo di smistamento.



