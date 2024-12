Fdi, 'cimiteri monumentali e storici patrimonio culturale'

Una proposta di legge per il riconoscimento dei cimiteri monumentali e storici della Sardegna come patrimonio culturale è stata presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.

In sintesi, la legge interviene per potenziare la loro gestione, promuovere l'accessibilità e visitabilità, fino ai finanziamenti per progetti di restauro e conservazione, catalogazione, mostre e programmi. "L'obiettivo della legge - spiega il vice capogruppo di Fdi Fausto Piga - è quello di riconoscere da un punto di vista istituzionale i cimiteri monumentali e storici quali elementi del patrimonio culturale regionale da salvaguardare e valorizzare, come strumento di coesione e crescita culturale delle comunità e di tutti i visitatori".

"La proposta - prosegue Piga - intende inoltre sostenere le amministrazioni comunali nella gestione e riqualificazione di questi luoghi, non sempre aperti al pubblico tutto l'anno e tal volta in uno stato di conservazione da migliorare sensibilmente, penso al cimitero di Bonaria a Cagliari, ma anche alle situazioni di altri comuni della Sardegna da nord a sud che richiamano anche l'interesse del turista culturale".

"Il cimitero di Bonaria per valore storico e artistico è il più significativo della Sardegna - sottolinea Corrado Maxia, consigliere comunale di Fdi - per questo è mia intenzione presentare un'ordine del giorno al consiglio comunale affinché si dia supporto a questa iniziativa".



