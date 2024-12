Disservizi delle compagnie aeree, la Regione alza la voce

La Regione richiama le compagnie aeree al rispetto del decreto ministeriale che regola l'onere di pubblico servizio sulle rotte in continuità territoriale.

All'assessorato dei Trasporti infatti, continuano ad arrivare da parte degli utenti segnalazioni di inadempienze contestate ad Aeroitalia, Ita Airways e Volotea. Per fare in modo che questo non accada più, l'assessora Barbara Manca spiega: "in queste settimane abbiamo inviato ai vettori precise note formali con invito ad adempiere su singoli aspetti da modificare o implementare".

In particolare sono state segnalate queste specifiche inadempienze: i passeggeri devono essere autorizzati a fruire delle tariffe per residenti o lavoratori mediante semplice autocertificazione dei rispettivi status; gli utenti con tariffa agevolata devono avere la possibilità di ottenere il cambio o il rimborso del biglietto fino al momento della partenza; i vettori devono consentire la distribuzione dei biglietti e i cambi di prenotazione anche con i sistemi specifici delle reti in uso alle agenzie, mantenendo attivo il call center dedicato durante l'intero orario di attività dei voli, sette giorni su sette; nei confronti della compagnia che si era presa l'impegno, nell'offerta tecnica presentata, di offrire uno sconto del 10% ai passeggeri con disabilità e ai loro accompagnatori, è stata sollecitata l'applicazione della riduzione del costo del biglietto.

È importante sottolineare che gli impegni sottoscritti in sede di offerta sono a tutti gli effetti obbligatori dopo l'aggiudicazione del collegamento. In linea generale è stata richiesta alle compagnie una maggiore trasparenza nell'indicare, su siti e app di prenotazione, le categorie dei beneficiari della tariffa agevolata.

"La continuità territoriale - ribadisce la titolare dei Trasporti - è un diritto dei sardi e uno strumento essenziale per l'integrazione della nostra Isola con il resto del Paese.

Non tollereremo disservizi che mettano a rischio la mobilità di cittadini e imprese".



