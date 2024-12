A Nuoro e provincia il passaporto anche negli uffici postali

A partire da oggi, nei quattro uffici postali della città di Nuoro e in tutti i 73 comuni della provincia al di sotto dei 15.000 abitanti, è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico. Si arricchisce così il numero delle città e dei paesi nei quali, grazie all'accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.

Effettuare la richiesta è semplice. Basterà consegnare all'operatore dell'ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l'operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all'ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

In Sardegna la novità, partita nei mesi scorsi in otto uffici postali della parte meridionale dell'Isola, verrà progressivamente estesa a tutti i comuni della regione.



