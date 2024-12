Riapre il Caffè Svizzero, bar monumento a Cagliari dal 1901

Un pezzo di storia di Cagliari che rinasce: riaperto, dopo, un anno e mezzo di chiusura, lo storico Caffè Svizzero del Largo Carlo Felice. La nuova gestione è affidata a Marco Fenu, imprenditore cagliaritano del settore.

Rispetto al passato ci sono diverse novità, ad esempio nel salottino a destra dell'ingresso. Ma senza intaccare il fascino della tradizione: le maggiori attrazioni sono la vecchia cassa e i lampadari stile Belle Epoque.

Palazzo Accardo, storico edificio che ospita il locale all'angolo tra il Largo e via Crispi, ha 123 anni di storia. E infatti per la rinascita al nome è associato l'anno di nascita: 1901. Fu progettato dall'architetto cagliaritano Dionigi Scano.

Storia e leggenda: all'interno del locale, secondo i racconti dei cagliaritani, soggiornano sette fantasmi. Che peró non danno fastidio ai clienti: si limitano, stando alle credenze popolari, a spostare qualche oggetto durante la notte.

Questa mattina per la riapertura tanti clienti al bancone e ai tavolini: un segno di affetto per un locale che fa parte della storia di Cagliari tra due luoghi simbolo della città, il palazzo comunale e, un po' più lontano, piazza Yenne con la statua di Carlo Felice.



