Premio Gallura a cantine Monti e Badesi

Moby è stata nuovamente partner della trentesima edizione del Premio Gallura. Sabato scorso, 7 dicembre - a trent'anni esatti dalla prima edizione del premio, che si tenne nel dicembre del 1994 ad Azzani, una delle perle della Gallura - si è svolta la consegna dei diplomi ai produttori partecipanti al concorso enologico Premio Gallura.

La premiazione è avvenuta a bordo della Moby Fantasy, ammiraglia della flotta, Quest'anno il Premio Gallura è stato consegnato a due aziende galluresi, la cantina "Il Vermentino" di Monti e la cantina "Li Seddi" di Badesi, aziende che nell'ultima edizione di Vinitaly, l'evento enologico più importante a livello mondiale, hanno entrambe ottenuto, con ben due vini, il punteggio di 92 centesimi su un massimo di 100. Un risultato che solo altre due aziende sarde hanno raggiunto su oltre ottanta etichette dell'Isola presenti alla kermesse veronese.

In trenta edizioni, il Premio Gallura ha raggiunto alcuni obiettivi fondamentali, a partire da quello di contribuire a una migliore qualità dei vini prodotti dai viticoltori e di essere di stimolo per almeno cinquanta aziende vitivinicole alla creazione di moderne strutture che oggi vendono i loro vini in tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA