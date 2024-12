Nursind dichiara lo stato di agitazione all'Aou di Cagliari

Il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind dichiara lo stato di agitazione dei lavoratori dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

"Viviamo nel caos più totale da mesi - ha dichiarato in una nota Luca Casula, dirigente del sindacato NurSind - si vive in una sorta di anarchia che sta degenerando a causa del fatto che la dirigenza aziendale non dà nessuna risposta ai problemi dei lavoratori".

Il sindacato denuncia "la sospensione unilaterale delle relazioni sindacali oggetto di contrattazione e confronto e la mancanza di dotazione organica. A cascata, questa situazione ha generato problemi nel recupero ore, nella fruizione delle ferie accumulate e la mancata erogazione saldo produttività 2023, per verosimili problemi di approvazione del bilancio consuntivo".

Il Nursind, inoltre, rimarca "la mancata pubblicazione e selezione per incarichi di funzione e coordinamento. Siamo in attesa da tre anni - ha precisato Casula - della selezione degli incarichi di coordinamento prevista dal contratto con quasi tutte le strutture ormai scoperte da anni. Dunque questo lavoro viene svolto da coordinatori facenti funzione, ovvero incaricati informalmente dai vari direttori di struttura".



