Neve in Sardegna, 30 centimetri in 24 ore sul Gennargentu

A 1400 metri sul livello del mare 22 centimetri di neve, a 1600, sul Bruncuspina ben 30: i fiocchi bianchi hanno continuato a cadere per tutta la giornata di domenica imbiancando le cime più alte del Gennargentu, secondo i dati di Baku meteo. Neve anche sulle campagne circostanti Desulo, poco sotto i 1300 metri e sui monti del Limbara, in Gallura.

Intanto, mentre nel sud dell'Isola è rispuntato il sole e nella parte occidentale continuano le piogge e i temporali - la protezione civile regionale ha emesso una avviso per criticità ordinaria sui 273 della Sardegna - le temperature rimangono rigide: sottozero sui rilievi del Nuorese e massimo che non superano i 12 gradi sulle coste meno batture dalla perturbazione, ossia la parte sud-orientale.

Oggi non sono previste ulteriori nevicate anche se l'instabilità atmosferica persisterà sino a mercoledì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA