"Cagliari Essay film", seconda edizione dedicata al film saggio

Ritorna dal 13 al 15 dicembre tra la Creative Factory, il Teatro Alkestis e il web la seconda edizione del Cagliari Essay Film, concorso dedicato al film saggio nelle sue varie declinazioni e forme. Nato in seguito ai percorsi creativi e di formazione, il festival offre uno spazio inedito in Italia per esplorare una forma cinematografica in costante rinnovamento, rivolgendo particolare attenzione a sguardi nuovi e giovani.

L'evento è promosso e organizzato dall'associazione Creative Factory ETS, che gestisce il centro culturale dedicato all'audiovisivo "Cagliari Creative Factory". La direzione organizzativa dell'evento è di Elisa Meloni e Simone Paderi. Del team fanno parte inoltre Massimo Angius, Roberta d'Aprile, Elena Garau, Gabriele Ghiani, Marco Spanu e Michele Rosina. Le sezioni presenti quest'anno si dividono in quella "Internazionale" e "Corpo e Mente", i cui premi verranno assegnati dalla giuria composta da Silvia Carobbio, Luigi Cabras, Giulia Cosentino, la sezione "Isola", dedicata ai lavori realizzati in Sardegna, il cui premio verrà deciso dalla giuria giovani composta da Giorgia Bellu, Marco Betterelli, Cristina Cera, Alessandro Congiu, Giulia Garzia, Marina Leoni, Giacomo Matta, Giorgia Mollica, Daniele Murgia e Federica Scalas, e la sezione "Fuori Concorso".

Alcuni dei film del concorso Internazionale, Corpo e mente e Isola saranno online su ZaLab View nei giorni del festival.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. "La seconda edizione di Cagliari Essay Film si propone di dar vita a un percorso di visione che va oltre la definizione stessa di "film saggio": desktop movie, film realizzati con intelligenza artificiale generativa o videogames, film di famiglia, animazione", spiega il regista Alberto Diana, direttore artistico del concorso.

"Attraverso i cortometraggi selezionati quest'anno, guardiamo a un cinema capace di reinventare costantemente se stesso - prosegue Diana - che si muove ai margini dell'industria per riaffermare lo sguardo autoriale all'interno dei dibattiti sui grandi cambiamenti del nostro tempo: la rivoluzione tecnologica dell'AI, l'escalation militare dei conflitti, la centralità dei corpi di fronte alle dinamiche di sfruttamento e colonizzazione.

Di fianco al concorso Internazionale e Isola (dedicata alle opere realizzate in Sardegna), Cagliari Essay Film ospita una nuova sezione competitiva intitolata "Corpo e mente": un laboratorio di riflessione e sperimentazione sullo statuto del corpo migrante, queer, in costante ridefinizione nel tempo e nello spazio. Tre giorni di cinema che, oltre ai concorsi, offriranno un focus dedicato alla formazione sull'intelligenza artificiale nel cinema, in collaborazione con il corso di Laurea Magistrale in Produzione multimediale dell'Università degli Studi di Cagliari, che vedrà la partecipazione del regista e produttore Andrea Gatopoulos".

Cagliari Essay Film avrà inizio venerdì 13 dicembre alle 17.30 nella sede della Creative Factory (in viale Elmas 23) con la tavola rotonda dal titolo "L'intelligenza artificiale tra innovazione creativa ed etica della narrazione", a cura di Roberta D'Aprile, con Andrea Gatopoulos (regista e produttore), Emiliano Ilardi e Myriam Mereu dell'Università di Cagliari.





