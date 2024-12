A Binaghi, Viola, Oppo, Massidda e Luna Rossa i Premi Ussi 2024

Sarà Gigi Piras a ricevere dalle mani del presidente dell'Ussi Sardegna Paolo Mastino il premio Ussi 2024 intitolato alla memoria di Gigi Riva. L'annuale cerimonia di premiazione organizzata dal comitato sardo dell'Unione Stampa Sportiva Italiana si svolgerà a Cagliari, martedì 10 dicembre alle 16.30, nei locali del Comando Marittimo Autonomo Ovest.

Verranno consegnati riconoscimenti a sportivi, società, dirigenti sportivi e giornalisti che si sono messi particolarmente in evidenza.

Tra i premiati spiccano i nomi del presidente della Federazione tennis campione del mondo Angelo Binaghi, il giocatore del Cagliari Nicolas Viola, gli atleti sardi protagonisti alle Olimpiadi di Parigi come Stefano Oppo e Sergio Massidda, ma anche il team di Luna Rossa protagonista nell'America's Cup di Barcellona, la Dinamo Sassari, l'Hermaea Volley.

Tra i giornalisti riconoscimenti a Carlo Alberto Melis, ideatore della ciclopedalata sulle strade di Gigi Riva che si è svolta a fine settembre; Eleonora Cottarelli, Fabio Meloni e la redazione di 131.com.

Premi anche per il Monastir calcio, MSP, Amsicora Hockey e Cus Cagliari Hockey, Fondazione Cammino di Santa Barbara e tanti altri.

Per la settima edizione del premio intitolato a Davide Astori, scomparso nel 2018, Renato, Mauro e Bruno Astori consegneranno il riconoscimento a una personalità del mondo dello sport.

Come ogni anno i Premi Ussi rappresentano un importante momento d'incontro e di confronto per la stampa. Su temi come il diritto di cronaca, l'accesso agli eventi sportivi, le regole della professione. Temi che saranno affrontati all'interno di un talk che coinvolgerà alcuni dei più giovani rappresentanti della categoria. Condurranno la cerimonia il vicepresidente di Ussi Sardegna Giuseppe Deiana e la giornalista Valentina Caruso.





